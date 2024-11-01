Москва, 1 ноября, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Решение нанести удар по грузинским войскам в августе 2008 года, когда они напали на Южную Осетию и российских миротворцев, было принято только после подтверждения этих сведений. Об этом 1 ноября рассказал заместитель главы Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев.

РИА Новости/Виктор Панов

Он отметил, что в Москве к тому времени ожидали агрессивных действий со стороны Грузии, президентом которой тогда был Михаил Саакашвили, но начало войны в день открытия Олимпийских игр стало сюрпризом. После получения данных об этом Медведев поручил проверить их тогдашнему министру обороны РФ Анатолию Сердюкову.

«Через некоторое время был следующий звонок, он (Сердюков. — Прим. ИА Регнум) сказал, что они действительно пытаются нападать и даже ударили по нашим миротворцам. Мне пришлось дать указание о нанесении ответного, причём ракетного удара по войскам Грузии», — сообщил Медведев телеканалу RT.

Он напомнил, что после этого была пятидневная война и Грузия утратила взаимоотношения с Абхазией и Южной Осетией. По его словам, перед нападением на Южную Осетию Саакашвили заручился поддержкой США.

Медведев рассказал, что западные политики называли вмешательство России в грузино-осетинский конфликт вторжением в Грузию, но в частных беседах признавали, что это не так.

«Они на ухо мне говорили: «Да нет, конечно, мы понимаем, он (Саакашвили. — Прим. ИА Регнум) сумасшедший, он больной, значит, он напрасно всё это сделал. Но, извини, мы об этом публично говорить не будем», — сказал Медведев.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в сентябре 2024 года признал вину Саакашвили в развязывании войны с Южной Осетией. Глава правительства назвал заказчиками конфликта внешние силы. Он также заявил, что соратники бывшего президента снова пытаются развязать войну в стране.

Почётный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в октябре сообщил, что высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией. В ответ на то, что грузинская армия будет разбита через несколько дней, представитель Запада предложил перейти к партизанской войне.