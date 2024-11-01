Берлин, 1 ноября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Словарь немецкого языка Duden обновил список так называемых «словесных монстров» — самых длинных слов.

Победителем стал термин Grundstückverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Он состоит из 67 букв и значит «правило о передаче юрисдикции при разрешении сделок с земельными участками».

Второе и третье места заняли два слова по 58 букв каждое. Это валлийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (община на юге острова Англси на северо-западе Уэльса) и термин Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, который описывает «отчисления на обслуживание долга за инвестиции в систему дренажа дорог». Далее идёт «монстр» Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung длиной 56 букв, что переводится как «правило по краткосрочным мерам для обеспечения безопасности энергоснабжения». Замыкает список Erdachsendeckelscharnierschmiernippelkommission из 47 букв — это «комиссия по смазке ниппелей для крышек земляных осей».

В рейтинге учитывались слова, которые употреблялись в СМИ не менее пяти раз за последние 10 лет. В редакции словаря отметили, что «монстры» чаще всего образуются из юридического и бюрократического языка.

Образование лексических конструкций, которые могут переводиться целыми словосочетаниями и предложениями, является особенностью немецкого языка.

Как передавало ИА Регнум, британский словарь английского языка Collins выбрал словом 2024 года прилагательное «brat», которое недавно приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения. Термин приобрёл популярность после выхода одноимённого альбома британской певицы Charli XCX.