Москва, 1 ноября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Зюзинский районный суд Москвы подтвердил законность требования школ к ученикам о сдаче гаджетов перед уроком. Об этом сообщила в пятницу, 1 ноября, пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В административном иске мать школьницы оспаривала пункт правил внутреннего распорядка школы, по которому детям перед уроком полагается сдавать гаджеты, в том числе умные часы, в специальную коробку. Норма была введена в соответствии со ст. 43 закона «Об образовании в РФ» — она запрещает использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий в школе, за исключением экстренных случаев.

В суде гражданка заявила, что временное изъятие телефонов у детей законодательством России не предусмотрено и нарушает права детей, в частности, на имущество, а хранение телефона в кармане, в рюкзаке или на парте, не является его использованием и не подпадает под запрет, установленный законом, отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.

Суд отказал истице в удовлетворении иска, сделав вывод, что процедура принятия локальных актов школы соответствует закону об образовании, а пункт о сдаче телефонов был одобрен Управляющим советом школы. К тому же конкретно для этой ученицы школой было сделано исключение — директор разрешила девочке самостоятельно принимать решение о том, сдавать телефон или нет.

Как передавало ИА Регнум 30 сентября, в прокуратуру обратилась мать ученика одной из школ подмосковного Одинцово. Скандал разразился из-за того, что учительница не отпустила младшеклассника в туалет на уроке. Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина опубликовала видео, где педагог заявила, что ребёнок часто отпрашивается в туалет, а в действительности долго разговаривает по телефону.