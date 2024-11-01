Москва, 1 ноября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. В России пользователи интернет-провайдера МГТС массово пожаловались о сбоях в работе. Об этом стало известно в пятницу, 1 ноября, из данных, опубликованных на сайте сервиса для отслеживания «Сбой.рф».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По информации на 19.05 мск, россияне оставили свыше 3,6 тыс. жалоб. При этом 70% из них приходится на Москву, по 2% — на Санкт-Петербург, Воронежскую, Иркутскую, Самарскую, Нижегородскую области и Краснодарский край.

В комментариях пользователи пишут о невозможности войти в личный кабинет и дозвониться до техподдержки провайдера.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября также фиксировались сбои в работе сервиса распространения компьютерных игр Steam. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Москвы, Свердловской и Мурманской областей. Большинство пользователей (71%) отметили сбои в работе самого сайта.

Днём ранее масштабный сбой произошёл в работе сервиса для размещения коротких видео TikTok на территории России. Количество жалоб, по данным Downdetector, около 00:30 мск превысило 5,5 тысяч. Чаще всего пользователи жаловались на сбой в работе мобильного приложения. Кроме того, часть пользователей указали на общий сбой и на утрату доступа к личному кабинету.