Самара, 1 ноября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Крылья Советов» из Самары потеряет 1 млрд рублей финансирования и может не получить лицензию для участия в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 1 ноября сообщил журналист Иван Карпов.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«В 2025-м регион выделит «Крыльям» лишь 600 млн рублей. Всё остальное должны будут заработать самостоятельно», — написал Карпов в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что клуб может не пройти лицензирование для участия в РПЛ из-за того, что имеет существенно больше обязательств, нежели денег, которые останутся в бюджете на следующий год.

Карпов не исключил, что команде придётся распродавать дорогостоящих игроков и что главной футбольной командой области может стать тольяттинский клуб «Акрон».

Как передавало ИА Регнум, 28 октября футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

27 октября московский «Спартак» обыграл нижегородский «Пари НН» в 13-м туре чемпионата России. Матч завершился со счётом 2:0. Оба мяча были забиты после перерыва, второй — в добавленные к основному времени матча минуты.

26 октября тольяттинский «Акрон» избежал поражения в матче с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1.