Орел, 1 ноября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии 1 ноября сбили ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

РИА Новости/Максим Захаров

«Российскими силами ПВО сбита ракета ВСУ. В результате падения её обломками повреждено несколько зданий в с. Локно Знаменского района», — написал он в Telegram-канале.

Клычков уточнил, что никто не пострадал. Оперативные службы оценили повреждения. Губернатор также прибыл на место происшествия.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Орловской области объявили ракетную опасность. 1 ноября ВСУ также атаковали регион с помощью беспилотников. От удара получили повреждения два жилых дома, никто не пострадал.

31 октября средства ПВО сбили над Орловской областью пять украинских беспилотников. В ходе атаки не было пострадавших и разрушений.