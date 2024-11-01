Орел, 1 ноября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. В Орловской области два дома повреждены после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 1 ноября сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«К сожалению, повреждены два жилых дома. Пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле, буду оперативно информировать о ходе проверок», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что оперативные службы проводят необходимые действия на месте происшествия.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 83 беспилотника ВСУ в небе над шестью российскими регионами. Самое большое количество дронов было сбито в Курской области — 36. Над Брянской областью военные нейтрализовали 20 беспилотников, над Крымом — 12, над Воронежской областью — восемь. Четыре и три БПЛА соответственно были обезврежены в Орловской и Белгородской областях.

1 ноября беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Брянске. В результате нападения пострадал один житель. Помимо этого, на одном из этажей здания получили повреждения окна, балкон и фасад.