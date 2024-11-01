Москва, 1 ноября, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Пособие по уходу за ребёнком в России может вырасти до 97 тыс. рублей к 2027 году. Об этом 1 ноября заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Продолжится увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет. В 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тыс. рублей в месяц, в 2026 году — 83 тыс. рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тыс. рублей», — сказал Котяков.

В 2024 году максимальный размер пособия на ребёнка до 1,5 лет составляет более 49 тыс. руб.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Котяков заявил, что в 2025 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет на 46 тыс. рублей — до 677 тыс. рублей, на второго ребёнка — на 61 тыс. рублей, до 894 тыс. рублей. В ведомстве рассчитывают, что средствами маткапитала воспользуются более 1 млн граждан.

Котяков добавил, что с 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют по уровню фактической инфляции — в проекте федерального бюджета зафиксирован показатель 7,3%.

В проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату маткапитала заложено 1,7 трлн рублей.