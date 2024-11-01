Вашингтон, 1 ноября, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Сумма исков 17 российских телеканалов в 2 ундециллиона рублей (10 в степени 36) или $20 дециллионов (2×10 в степени 36), предъявленных к Google за блокировку их аккаунтов на платформе YouTube, превышает всё накопленное в мире богатство. Об этом 1 ноября сообщила газета The Washington Post (WP).

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Издание сослалось на данные компании The Boston Consulting Group, оценившей совокупное богатство в мире в $477 трлн. Объём глобального ВВП в 2023 году, по данным Всемирного банка, составил около $105,4 трлн.

«В случае вербальной симметрии штраф вскоре может достичь гугола — единицы со ста нулями — математического термина, который вдохновил на название поисковой системы», — говорится в материале издания.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября стало известно, что суд России признал законными требования 17 российских телеканалов к Google и постановил, что компания должна выплатить 2 ундециллиона рублей. Если платформа не выполнит это решение в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.

Адвокат и специалист в области IT Игорь Баранов в беседе с ИА Регнум объяснил, что такая большая сумма требований к Google сложилась из суммы исков и штрафов, выписанных компании. Эксперт также сомневается, что есть реальные рычаги для взыскания средств с корпорации, так как она не оформила юридическое лицо на территории России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя размер требований к Google, назвал его символичным. Такая сумма должна стать поводом для организации обратить внимание на проблему. Лучшим вариантом будет, если компания исправит ситуацию с блокировкой российских телеканалов, добавил представитель Кремля.