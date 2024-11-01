Москва, 1 ноября, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 1 ноября, рассказал в своём Telegram-канале о системе льгот для предпринимателей, среди которых возможность арендовать городскую недвижимость по сниженным ставкам.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Так, по словам градоначальника, ставка в 4,6 тыс. рублей за квадратный метр в год доступна субъектам малого бизнеса, которые заняты в социально значимых сферах. На ставку в 3,5 тыс. могут рассчитывать учреждения, предоставляющие услуги профессионального образования или в сфере медицины. Ставка 1,8 тыс. предоставляется учебным заведениям с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование.

Общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации и профсоюзы могут арендовать городские помещения за 3,5 тыс. или за 30% от рыночной стоимости.

Кроме того, в столице действует программа «1 рубль за квадратный метр в год», в рамках которой предприниматели по итогам аукционов арендуют объекты культурного наследия, где открывают образовательные учреждения или гостиницы.

В конечном счёте благодаря сниженным ставкам арендаторы городских помещений сэкономят в этом году порядка 7,8 млрд рублей.

Ранее в департаменте экономической политики и развития города Москвы заявили, что число самозанятых москвичей в октябре 2024 года превысило 1,8 млн человек. За девять месяцев этого года они перечислили в столичный бюджет 10,4 млрд рублей.