Варшава, 1 ноября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Польша в рамках программы «Восточный щит» начала строить линию оборонительных укреплений на границе с Россией. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.

Х/Donald Tusk

«Строительство «Восточного щита» началось. Первые работы у границы с Россией», — написал он 31 октября на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Туск также опубликовал фотографию, на которой экскаваторы приступили к земляным работам.

Граница России с Польшей пролегает в Калининградской области, её протяжённость составляет около 200 км. Программа «Восточный щит» предусматривает рытьё 800 км рвов, создание минных полей и установку противотанковых ежей. Также планируется организовать систему видеонаблюдения.

Как передавало ИА Регнум, Туск в мае объявил о планах построить масштабные укрепления на границе с Россией. Правительство выделило на это 10 млрд злотых (около $2,5 млрд). Также оборонительную линую решено построить на границе с Белоруссией.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк в августе заявил о планах укреплять границу, чтобы защитить страну от угроз, которые якобы исходят от России. Он назвал революционным проект, который планируется реализовать.

При этом программа «Восточный щит» также предусматривает строительство укреплений в странах Прибалтики. По данным чешского издания Lidovky на июнь, Эстония, Латвия и Литва были не готовы тратить на это собственные средства.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать со странами НАТО, в её интересах развитие сотрудничества. Он напомнил, что у Москвы нет никаких территориальных претензий к государствам, входящим в альянс.