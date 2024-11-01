Москва, 1 ноября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. 2-й Западный окружной военный суд отменил приговор осуждённому на три года участнику спецоперации Сергею Шевченко. Об этом 1 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу апелляционной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сергей Шевченко был осуждён на три года заключения 9 августа. Ранее майор Вооружённых сил Российской Федерации, награждённый медалью Жукова, был задержан после того, как заступился на улице прохожего, которое избивали сразу трое обидчиков. В результате заседания апелляционной комиссии за Шевченко было признано право на самооборону.

«На основании ч. 1 ст. 24 УПК за отсутствием в его [Шевченко] действиях состава преступления за Шевченко признано право на реабилитацию. Мера пресечения майору отменена, его освободят из-под стражи в установленном законом порядке», — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Она также отметила, что потерпевшие и их адвокат могут его обжаловать данное решение в течение шести месяцев в кассационном суде.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября в Приморском крае Уссурийский районный суд вынес приговор четырём несовершеннолетним, которые ограбили участника спецоперации, проникнув в его квартиру, и сами выложили видео с нападением в Сеть. Суд признал подростков виновными, им было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Один фигурант получил 2 года 15 дней, двое — по 2 года, четвёртый соучастник — 1 год 10 месяцев.