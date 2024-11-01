Красноярск, 1 ноября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. В Красноярске следователи задержали двух так называемых «чёрных риэлторов», похитивших женщину. Об этом сообщили в пятницу, 1 ноября, в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

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По данным следствия, в августе этого года подозреваемые познакомились с 35-летней женщиной, которая рассказала им о намерении продать свой дом в деревне Минино. Злоумышленники похитили жертву и неделю удерживали её в квартире одного из них, опаивая алкоголем. Далее они обманом вынудили подписать документы о продаже недвижимости. Затем преступники увезли женщину на ферму в Республику Алтай, где она оказалась в больнице. После лечения она вернулась в Красноярск и рассказала правоохранительным органам о произошедшем.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений»). В ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.

Как сообщало ИА Регнум 31 октября, в Екатеринбурге задержали преступников, похитивших двух подростков с целью выкупа. Злоумышленники удерживали детей и, угрожая расправой, требовали от их родных выплатить по 300 тыс. рублей за каждого ребёнка.