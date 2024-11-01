Москва, 1 ноября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Уроженец Узбекистана устроил в полиции Томска истерику, узнав, что его лишили российского гражданства из-за уклонения от постановки на воинский учёт. Об этом 1 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Александр Полегенько/ТАСС

Приехавший из Узбекистана 30-летний Махмуджон Мабубзода 28 августа получил российское гражданство и должен был встать на первичный воинский учёт в течение двух недель. Он этого не сделал, военкомат не посещал и целый месяц не забирал свой паспорт из миграционного отдела. Позже он объяснил, что не хотел стоять в очередях.

Сегодян Мабубзоду доставили в миграционный отдел, где ему сообщили, что он как уклонист лишён российского гражданства и должен ехать в Узбекистан. Мужчина начал ругаться с инспектором, плакать и кидать документы. Он заявил, что гражданство России ему больше не нужно.

Представитель военкомата предложил ему заключить контракт с Минобороны для ускоренного получения гражданства России. Мигрант отказался. Военный напомнил ему, что он хотел жить в России.

«Всё уже!» — ответил мигрант и покинул кабинет, оставив документы.

Через два часа он вернулся за ними.

Отмечается, что в этот же день в Томске ещё двоих выходцев из Таджикистана лишили российского гражданства из-за уклонения от постановки на воинский учёт. Таджики отнеслись к этому спокойнее.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября управление МВД по Хабаровскому краю проинформировало о том, что трое получивших российское гражданство уроженцев Таджикистана лишились его из-за непостановки на воинский учёт. Российские паспорта они получили в августе, но военкомат так и не посетили.

С начала года из-за нарушений мигранционного законодательства российского гражданства были лишены более 1200 человек. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев 30 октября сообщил, что количество выдворенных из страны иностранцев в этом году увеличилось в 1,5 раза.