Москва, 1 ноября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Измайловский суд Москвы заочно арестовал правнучку лётчика Валерия Чкалова Дарью Богданову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов) за призывы к терроризму.

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Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и заочно заключил Богданову под стражу. Она обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля Минюст РФ внёс Богданову в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине.

31 октября Росфинмониторинг внёс её в перечень террористов и экстремистов.

Богданова активно поддерживает ВСУ и собирает средства для них. Известно, что она оплатила надпись на артиллерийских снарядах, которые от её имени украинские военные запустили по городам и сёлам ДНР.

Кроме того, правнучка Чкалова призывала нанести ядерный удар по Москве. При этом она вызвалась проспонсировать такой удар, заявив, что её никоим образом не волнуют люди, которые могут пострадать от последствий бомбардировки. Ей также всё равно, что будет с её бабушкой и матерью.

В беседе с ИА Регнум сын Героя Советского Союза лётчика Алексея Маресьева Виктор назвал слова правнучки Чкалова дуростью и вседозволенностью. Он добавил, что для его отца Чкалов был великим человеком, он очень уважал его и восхищался.