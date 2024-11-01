Москва, 1 ноября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. В условиях ограничений, с которыми столкнулся российский рынок труда, банкротства предприятий могут стать «благом для экономики». Об этом 1 ноября заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Иван Шилов ИА Регнум

«В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это [банкротства бизнеса] будет, наверное, благо для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний», — сказала Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше».

Экономист также подчеркнула, что Центробанк тщательно следит за тем, чтобы в России не возникло ситуации финансовой нестабильности, а кредитные риски не оказали системных эффектов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Регулятор объявил, что ставку подняли на два процентных пункта, поскольку уровень инфляции существенно выше прогнозного.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и намерен принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране.

31 октября Набиуллина заявила, что ЦБ вынужденно перешёл к жёсткой денежно-кредитной политике. По её словам, это стало новой ситуацией для российской экономики.

Глава ЦБ также отметила, что жёсткая денежно-кредитная политика — это не прихоть, а неизбежная реакция на сложившуюся ситуацию в экономике. Период такой политики в будущем окупится, добавила она.

1 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что в 2025 году более 200 российских торговых центров могут обанкротиться. В связи с этим Союз торгцентров обратился к министру экономики РФ Максиму Решетникову с просьбой предоставить владельцам торговой недвижимости кредитные преференции.