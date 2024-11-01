Раменское, Московская область, 1 ноября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Плиты и каркас навесного потолка рухнули в школе № 5 в подмосковном Раменском. Об этом 1 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

кадр из видео

Отмечается, что инцидент произошёл в школе на Высоковольтной улице. Учебное учреждение не проработало и двух месяцев. На кадрах видно, как часть конструкции навесного потолка упала на пол. Кроме того, пострадало освещение.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате инцидента никто не пострадал, в момент обрушения в этом крыле школы не было занятий.

29 октября в школе в подмосковном Красногорске на трёх учеников упали плиты навесного потолка. Двоим из них потребовалась медицинская помощь. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая металлические листы вместе с деревянным каркасом упали на учеников возле школы № 29 в Краснодаре. В городе был сильный ветер, действовало штормовое предупреждение. Правоохранители сообщали о 12 пострадавших детях. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что в больницы доставили десять школьников, которые получили в основном порезы и ссадины. Пациентов в тяжёлом состоянии не было.

Позже мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что почти всех детей отпустили домой после оказания медицинской помощи. Одного мальчика оставили в больнице, ему потребовалась помощь травматологов и хирургов.