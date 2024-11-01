Москва, 1 ноября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Писатель и публицист Александр Архангельский включён в перечень иностранных агентов. Информация 1 ноября появилась на сайте Минюста РФ.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Уточняется, что он выступал против проведения спецоперации на Украине, распространял фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также Архангельский выступил на информационной площадке, предоставляемой иноагентом, и принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Помимо писателя реестр пополнили журналисты Александр Горбачёв, Анна Зуева и Алексей Серёгин. Все они выступали против спецоперации, распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, участвовали в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Отмечается, что Горбачёв и Зуева проживают за пределами РФ.

Вместе с тем из списка исключили ООО Издательский дом «Новая глава» в связи с его ликвидацией.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре писатель Александр Генис и «Центр «Досье» были внесены в реестр иностранных агентов. Помимо них, иноагентами признали журналиста Сергея Гуляева, экс-гендиректора премий «Большая книга», «Книгуру» и «Лицей» Георгия Урушадзе, историков Юрия Фельштинского и Александра Эткинда.

13 сентября Минюст включил в реестр иноагентов ООО «Собеседник-Медиа». Кроме издания в реестр иноагентов добавили бывшего депутата совета народных депутатов Семилукского района Нину Беляеву, зампредседателя партии «Яблока» Владимира Дорохова, музыканта и видеодизайнера Михаила Ежова, а также сотрудника медиа «Парни ПЛЮС/ Парни+» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Ярослава Распутина и политика Олега Степанова.