Мадрид, 1 ноября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Глобальное потепление стало причиной мощного наводнения, обрушившегося на Испанию. Об этом 1 ноября сообщило Bloomberg со ссылкой на организацию World Weather Attribution (WWA).

Global Look Press/VÃƒÂ�Ctor FernÃƒÂ°Ndez/Keystone Press Agency

Её эксперты изучают влияние изменения климата на экстремальные погодные явления. Проведённый ими анализ показал, что осадки в Испании были примерно на 12% сильнее, а их вероятность — в два раза больше, чем в доиндустриальном климате.

В WWA утверждают, что к увеличению дождей приводят выбросы ископаемого топлива, разогревающие планету. Также причиной наводнений мог стать жаркий и засушливый климат в регионе. Из-за него почва начинает плохо впитывать влагу.

Как передавало ИА Регнум, по состоянию на 31 октября количество жертв стихии в Испании возросло до 155 человек. Днём ранее сообщалось, что семь человек пропали без вести, велись поиски. Глава правительства автономного сообщества Валенсия Карлос Масон попросил власти Испании подключить армию для помощи пострадавшим от наводнений, вызванных сильными ливнями.

Наводнение в Испании стало крупнейшим за последние 30 лет. В стране объявили трёхдневный официальный траур по жертвам наводнений. Он пройдёт 31 октября, 1 и 2 ноября. Министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес заявил, что правительство на ближайшем заседании объявит пострадавшие территории «зоной катастрофы».