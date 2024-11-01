Москва, 1 ноября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Число самозанятых горожан в Москве в октябре 2024 года превысило 1,8 млн человек, что составляет почти 14% от общего населения столицы. Об этом сообщили в пятницу, 1 ноября, в правительстве Москвы.

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«В Москве работает 16% от всех самозанятых, зарегистрированных в России, что свидетельствует о создании в городе привлекательных условий для ведения микробизнеса. На 1 октября 2024 года их число достигло 1,82 млн человек», — заявила глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По её словам, в Москве наиболее популярны для самозанятых такие сферы, как пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство, а также репетиторство.

«Доход столичных самозанятых за все время действия режима налога на профессиональный доход, который применяется в Москве с 1 января 2019 года, составил свыше 1,3 трлн рублей», — отметила Багреева.

В департаменте добавили, что за девять месяцев этого года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 10,4 млрд рублей. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За всё время действия налогового режима в столичный бюджет поступило более 34 млрд рублей.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва сохраняет лидерство среди регионов по объёму выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. По состоянию на 1 июля 2024 года портфель кредитов МСП в Москве составлял 4,2 трлн рублей. По словам градоначальника, достичь таких показателей позволили меры господдержки, среди которых кредитование начинающих предпринимателей до 5 млн рублей и кредитование под залог прав интеллектуальной собственности.