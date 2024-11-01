Тегеран, 1 ноября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Иран нанесёт по Израилю «смертоносный» ответный удар и использует для этого свои «скрытые возможности». Об этом 1 ноября в эфире национального телевидения заявил генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Голамреза Солеймани.

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«Как сказал верховный лидер исламской революции [Али Хаменеи], сионистская группировка ошиблась в своих расчётах. Но мы исправим эту ошибку врага. Его ошибка приведёт к тому, что мы нанесём смертоносный удар», — сказал Солеймани.

Иранский народ, по словам генерала, ещё не показал «сионистскому врагу» свою мощь, потому как скрывает свой колоссальный потенциал для противодействия своим врагам.

Как передавало ИА Регнум, ранее источник американского телеканала CNN допустил, что возможный ответный удар Ирана по израильской территории может быть нанесён до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября. До этого заместитель командующего КСИР Ирана генерал-майор Мохаммад Реза Нагди заявил о готовности Тегерана ответить «сокрушительными ударами» в ближайшие дни.

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты на территории Ирана 26 октября в ответ на массированную атаку 1 октября. Израиль задействовал свыше 100 самолётов, включая стелс-истребители F-35, и, как сообщалось, нанёс удары по объектам иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотников и базы запуска баллистических ракет. Иранские власти назвали действия ЦАХАЛ агрессией, а президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны ответить на израильскую атаку. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль совершил ошибку, напав на Иран.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ призывает стороны конфликта к сдержанности и выходу из спирали неконтролируемой эскалации. По словам постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Василия Небензи, новый виток эскалации на Ближнем Востоке сознательно спровоцировали США, не попытавшиеся удержать стороны конфликта от нового обмена ударами и предоставившие израильской стороне развединформацию, необходимую для ударов по иранской.