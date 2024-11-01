Москва, 1 ноября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Научно-популярный фестиваль «ВНауке» состоится 9 ноября в музее «АТОМ» на ВДНХ. Генеральным партнёром выступит госкорпорация «Росатом». об этом сообщил организатор фестиваля VK.

vdnh.ru

Павильон превратится в научный комплекс с тремя тематическими зонами — «Лаборатория будущего», «Лаборатория знаний» и «Лаборатория жизни».

В первой посетители увидят интерактивные голограммы с гаджетами, которые только предстоит изобрести, погрузятся в VR-реальность и поучаствуют в мастер-классах по робототехнике.

В «Лаборатории знаний» пройдут лекции и дискуссии от учёных и тематических авторов VK, посвящённые последним достижениям в разных сферах науки.

Главный эксперт департамента перспективных программ в госкорпорации «Роскосмос» Игорь Пшеничников в лекции «Космос — не только звезды: профессии будущего, многоразовые ракеты и космический маркетплейс»расскажет о космическом туризме, освоении Луны, востребованных в индустрии профессиях и трендах будущего.

Научно-популярные блогеры Мамикс и Даня Крастер поделятся опытом ведения популярного сообщества «ВКонтакте» о науке и раскроют секреты самых вирусных экспериментов. Палеоантрополог и доцент кафедры антропологии МГУ Станислав Дробышевский выступит с лекцией «Человек будущего: как технологические и экологические факторы влияют на наш вид?», а доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе расскажет о возможности существования внеземных летающих объектов в лекции, опираясь на научные изыскания.

В «Лаборатории жизни» посетители фестиваля поучаствуют в мастер-классах по фитнесу и йоге, а также узнают о здоровом образе жизни и экологии. Отдельно будет представлена интерактивная выставка экспонатов от ведущих компаний отрасли, музеев и авторов научно-популярных сообществ ВКонтакте. Частная космическая компания SR Space покажет модели ракеты и спутника, а Летняя космическая школа предложит посетителям самостоятельно совершить стыковку космических кораблей на VR-тренажере.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 21:00, вход свободный для всех желающих. Также будет доступна прямая трансляция в сообществе фестиваля ВКонтакте.

VK проводит фестиваль «ВНауке» уже во второй раз. В 2023 году мероприятие собрало около тысячи участников. Трансляция мероприятия в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте собрала порядка 400 тыс. пользователей.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноябре, в День народного единства, на VK Play Арене в Москве прошёл тематический фестиваль «1612», одним из главных событий которого стала презентация новой версии исторической приключенческой action/RPG-игры «Смута». На площадке мероприятия воссоздали атмосферу Московского царства. Историки, блогеры, музыканты и артисты участвовали в образовательных лекториях.

Также проводились мастер-классы по традиционным ремеслам для всех желающих. Гости «1612» научились делать браслеты из кожи, писать гусиным пером и сплели традиционных кукол из лыка и росписи деревянных клинков. Мероприятие завершилось выступлениями рок-группы Radio Tapok и электрофолк-группы «ДЕРЕЗА».