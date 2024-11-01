Донецк, 1 ноября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) боится, что подчинённые не сумеют удержать Красноармейск (украинское название — Покровск), и на этом фоне готовится к обороне Днепропетровской области. Об этом в пятницу, 1 ноября, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

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По словам Кимаковского, российские военные могут с южного направления оказывать давление на Красноармейск, к которому они сейчас уже подошли на считанные километры.

«И как говорит наша разведка, противник уже начинает создавать линию обороны в Днепропетровской области. То есть они таким вот образом показывают, что могут не удержать этот город [Красноармейск]», — заявил он в эфире Первого канала.

При этом советник главы ДНР уточнил, что украинские формирования всё же готовятся к сражению за Красноармейск, из-за чего они закрыли его для въезда и выезда.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября украинские власти запретили въезд и выезд во временно подконтрольный им Красноармейск. По словам назначенного киевским режимом начальника городской военной администрации города Сергея Добряка, в населённом пункте остаётся около 11,9 тыс. жителей, на тот момент российские войска находились на расстоянии 6,7 км от города.

Военный эксперт Паси Паройнен 31 октября в беседе с газетой The New York Times рассказал, что в августе оборонительные линии украинской армии посыпались, после чего российские военные быстро продвинулась на 16 км в направлении Красноармейска. По его словам, постоянные атаки армии России на этом направлении позволяют ей быстро продвигаться, выявляя слабые места в обороне противника. Отмечалось, что российские военные в октябре смогли добиться наиболее серьёзных успехов на линии боевого соприкосновения с лета 2022 года.