Москва, 1 ноября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Основное влияние на курс рубля оказывает баланс внешней торговли РФ, ослабление российской валюты в последнее время связано со снижением экспорта и ростом импорта. Об этом 1 ноября заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По её мнению, антироссийские санкции и ответные меры РФ по контролю валютных операций в настоящее время оказывают меньше влияние на курс рубля, чем раньше.

«Последнее ослабление курса, в последние месяцы, было связано (то, что мы видим на цифрах) со снижением положительного сальдо текущего счёта — за счёт некоторого снижения экспорта и увеличения импорта», — сообщила Данилова изданию «Интерфакс».

Она также отметила, что ослабление рубля в том числе способствует росту темпов инфляции, но в результате действий ЦБ это влияние сократилось. На росте цен в стране также сказывается повышение зарплат и другие факторы, добавила Данилова.

Как передавало ИА Регнум, главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев 5 октября сообщил, что обвала курса рубля не стоит ожидать, но к Новому году он продолжит снижаться. По прогнозу эксперта, американский доллар будет стоить около 100 рублей. Он также напомнил, что Минэкономразвития РФ заложило в федеральный бюджет среднегодовой курс в 2024 году — 94,7 рубля за доллар, а с января по август он был ниже 90 рублей.

При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 5 октября рекомендовал жителям России хранить сбережения в рублёвых вкладах. Он отметил, что это надёжней, кроме того, банки предлагают высокие ставки.