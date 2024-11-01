Вашингтон, 1 ноября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Пользователи Microsoft получат возможность за дополнительную плату продлить действие операционной системы (ОС) Windows 10, поддержку которой компания намеревалась прекратить с октября 2025 года. Об этом сообщило издание The Verge.

TASS /Andre M. Chang/ZUMA

Для продления срока действия ОС необходимо будет подключиться к программе дополнительного обновления безопасности (Extended Security Updates, ESU). Это станет возможно сделать ближе к октябрю 2025 года.

«Подключённые к программе компьютеры будут продолжать получать критические и важные обновления безопасности для Windows 10, однако новые функции, исправления ошибок и техническая поддержка больше не будут предоставляться», — объяснил в беседе с изданием исполнительный вице-президент Microsoft Юсуф Мехди.

Как передавало ИА Регнум, в августе стало известно, что Microsoft решила отказаться от созданного 40 лет назад приложения «Панель управления» в своих последующих операционных системах. Компания в 2015 году уже предупреждала о возможном отказе от «Панели управления», но сохранила её, объяснив это тем, что не все функции перенесли в новые приложения.

2 октября корпорация Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 11 24H2. По информации СМИ, оно стало крупнейшим за последние два года.