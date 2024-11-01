Москва, 1 ноября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о желании разрушить союз России и Китая не являются чем-то новым, поскольку Штаты давно хотят разрушить отношения этих двух государств, но это сделать американцам мешают буквально нерешаемые задачи, сказал политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин корреспонденту ИА Регнум.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп

Трамп в интервью Такеру Карлсону 31 октября (в ночь на 1 ноября по московскому времени) пообещал «разъединить» Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах.

Каких-то реальных шагов, способных изменить позицию либо России, либо Китая, США никогда не могли предпринять, считает Кашин. Он уверен, что американцы не могли ничего сделать, чтобы устранить глубинные причины противостояния с Россией и с Китаем, и вряд ли это может получиться теперь.

«Политическая цель американцев — вот хорошо бы их (РФ и КНР. — Прим. Ред.) разъединить. Эта идея высказывается и высказывалась до Трампа. Республиканец в свойственном ему стиле говорит, что мог бы какие-то там застарелые проблемы решить, но на практике у него это особо не получилось в первое президентство и, скорее всего, сейчас не получится»,— заявил политолог.

Для того чтобы добиться заявленной цели, Трамп должен нормализовать отношения либо с Россией, либо с Китаем и сосредоточиться на одной из этих стран как на основном противнике, считает Кашин. Он ответил, как бы это могло выглядеть, в случае если США выбрали бы такую тактику.

«С Китаем он не может нормализовать отношения, поскольку это вообще его главный противник, и у Трампа все идеи внешней политики строятся вокруг цели борьбы с Китаем. Ну и есть консенсус в США, что Китай — это главная угроза. Если говорить о России, то страна на мировое лидерство не претендует, с США не конкурирует. Но проблема в том, что для нормализации отношений с Россией надо отречься от всей прежней американской политики на Украине и в Восточной Европе, резко сократить присутствие на постсоветском пространстве, отменить санкции, а также признать российскую власть и отказаться от попыток её свержения или ослабления. Ну и пойти на диалог с Россией в отношении военного присутствия США в Восточной Европе в целом»,— рассказал эксперт.

При этом сценарий нормализации отношений с Россией в теории имеет шанс, так как, по мнению Кашина, это не несёт какой-то стратегической угрозы интересам США в мире, но, с другой точки зрения, всё не так просто.

«С точки зрения внутренней политики и недовольства ближайших партнёров США, интересов американского аппарата безопасности и силовых структур, военно-промышленного комплекса это, конечно, была бы полная катастрофа, и на это американцы пойти не могут. Поэтому стратегическая линия США связана с двойным сдерживанием России и Китая. Можно вспомнить, что в первое своё президентство Трамп приходил под этими же лозунгами нормализации отношений с Россией, и даже были отдельные телодвижения, но на самом деле его президентство стало временем очень быстрой деградации российско-американских отношений, санкций, массовых высылок дипломатов, перевооружения Украины»,— пояснил политолог.

Эксперт обратил внимание на то, что в рамках своего высказывания Трамп называет очевидные всем проблемы внешней политики нынешней администрации США. Все признают, что на российском направлении политика неудачная и ослабить Россию санкциями не удалось, а партнёрство Москвы и Пекина усилилось, отметил Кашин, заявляя, что при этом республиканец обещает исправить ситуацию, как только победит на выборах президента. Но, по мнению политолога, это просто слова и обыкновенные предвыборные обещания, которые выполнить вряд ли получится.

«Это высказывание, в ряду прочих, по теме внешней политики о том, что администрация Байдена всё потеряла и всё проиграла. Какую роль это играет? Ну, насколько мы знаем, в американской политике внутренние сюжеты важнее внешних, которые идут гарниром к внутренним. Роль некая есть, но она невелика», — заключил Кашин.

Ранее Трамп заявлял, что действующий президент США Джозеф Байден неспособен урегулировать конфликт между Украиной и Россией. Трамп в очередной раз напомнил, что у него якобы хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трамп указал, что при его администрации конфликта между Москвой и Киевом не произошло бы никогда.