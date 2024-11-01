Симферополь, 1 ноября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. США и страны Европейского союза хотят снизить роль России как морской державы в Чёрном море, заявил 1 ноября помощник президента, председатель Морской комиссии Николай Патрушев.

РИА Новости/Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

«Снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране», — заявил Патрушев на совещании по вопросам судостроения.

Он добавил, что Запад добивается этого ради сохранения собственного доминирования в Мировом океане. НАТО планирует расширение своего присутствия в Чёрном море.

Западный военный блок намерен изменить установленный Конвенцией Монтрё режим черноморских проливов. Чтобы получить доступ в Чёрное море через Дунай, НАТО хочет использовать в военных целях внутренние водные пути Европы.

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