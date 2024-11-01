Москва, 1 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. «Роснефть» победила в номинации «Прорыв года» XXVII Ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи. В конкурсе участвовали 106 ведущих компаний из всех отраслей экономики.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» стала лауреатом крупнейшего в России конкурса годовых отчетов

Проекты оценивались в два этапа — сначала экспертным советом, затем жюри. В их состав вошли представители саморегулируемых организаций, ведущих консалтинговых фирм, банков, информационных, инвестиционных и рейтинговых агентств.

«Роснефть» стала единственным лауреатом конкурса среди нефтегазовых компаний России. Слоган годового отчета «Роснефти» за 2023 год — «Энергия инноваций». В нем представлены основные операционные и финансовые показатели компании и ее стратегические планы. Кроме того, в документе раскрыты вопросы, связанные с охраной труда и окружающей среды, а также корпоративным управлением и системой внутреннего контроля.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» стала лауреатом крупнейшего в России конкурса годовых отчетов

«Первое место в номинации «Прорыв года» свидетельствует о высокой оценке ежегодной работы по совершенствованию годового отчета компании и улучшению качества раскрытия информации в нем», — прокомментировали получение награды в пресс-службе компании.