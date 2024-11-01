Москва, 1 ноября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. В подушках нескольких российских производителей Роскачество обнаружило пылевых клещей, сообщили 1 ноября в пресс-службе ведомства.

Сергей Коньков/ТАСС

Ведомство провело экспертизу. Были исследованы подушки с наполнителем из пуха и пера 15 торговых марок. Проверялись 57 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки.

Среди производителей, качество которых не соответствует заявленному, ООО «СП Бел-Поль» (торговая марка Belpol), АО «Орматек» (Ormatek), ООО «Сибирские пуховые товары» (торговая марка IST’OK), ООО «ЩППФ» (торговая марка Askona), ООО «Кошанель» (продавец торговой марки Togas).

«Торговая сеть Hoff после получения испытаний от Роскачества приняла решение вывести из ассортимента подушку торговой марки Micasa (изготовитель ООО «НПК Каригуз»)», — сообщили в Роскачество в своём отчёте.

В подушках 12 торговых марок, в том числе Dargez, «Лёгкие сны», Belpol, «Долина снов» и Ormatek, была обнаружена пыль и пылевые клещи, сообщил Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что подушки торговых марок Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek, «Долина снов» выделяют ацетальдегид, причём норма превышена в четыре раза.

Кроме того, у подушек Dargez, Kariguz, «Лёгкие сны», Ist’ok, «Минари», Micasa, Belpol, «Долина снов» превышен индекс токсичности в водной среде.

Ведомство направило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований производителям ООО «Пуховик» (торговая марка Togas), ООО «ТД Лидер» (торговая марка «Манари»), ООО «Текстиль Б2Б» (торговые марки «Лёгкие сны» и «Долина снов»). Им выданы предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным Национального союза защиты прав потребителей, на российским рынке 65% косметики содержит опасные вещества, а в 76% случаев отсутствует информация о противопоказаниях для применения. Наиболее распространённое нарушение — это отсутствие информации о составе на русском языке.

В середине октября Роспотребнадзор выявил 48 биологически активных добавок к пище, не соответствующих требованиям. Из оборота были изъяты более 118 тыс. упаковок содержащей запрещённые вещества продукции.