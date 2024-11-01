Якутск, 1 ноября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. В результате столкновения микроавтобуса «Газель» с детьми и легкового автомобиля в районе села Тулагино в Якутии пострадали два человека. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

«Поступила информация о том, что на автодороге Якутск — Намцы в районе с. Тулагино произошло ДТП с участием автомобилей Газель-микроавтобус и Toyota Premio. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что на место автомобильной аварии прибыли пожарные и спасатели, а также сотрудники скорой помощи и ГИБДД. В «Газели» на момент ДТП находились 10 человек, включая восемь детей, микроавтобус следовал из Якутска в село Хомустах.

«В результате ДТП пострадал ребенок и пассажир Toyota Premio, остальные дети осмотрены медиками, госпитализация не потребовалась», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября стало известно, что при столкновении двух автобусов и двух легковушек в Санкт-Петербурге пострадали 25 человек. По предварительным данным, одному из водителей автобусов резко стало плохо, что привело к ДТП.

Ранее в этот же день стало известно, что артист театра и кино Максим Шпаковский погиб в ДТП в Севастополе. Актёру 10 ноября должно было исполниться 49 лет.