Нижний Новгород, 1 ноября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Весивший почти 100 кг алабай по кличке Кругетс из Нижнего Новгорода продолжает сидеть на диете, никаких заболеваний у животного не выявлено. Об этом рассказали в ветеринарном госпитале «Зоозащита НН».

VK/Сострадание НН

По словам медиков, вес собаки сейчас составляет 50 кг и не меняется. Животное соблюдает специальную диету. Ему ищут хозяев, но желающих взять пса домой пока не нашлось.

«На данный момент Кругетс всё ещё на похудательной терапии, но ещё сильнее не похудел. В целом чувствует себя нормально. Никаких сопутствующих проблем со здоровьем у него нет. Он прихрамывает немного, но у него всё же есть небольшой избыток веса. Никаких ещё заболеваний у него нет», — рассказали РИА «Новости» в ветеринарном госпитале.

Алабая обнаружили на улице в октябре 2023 года. Волонтёры заявляли, что его, скорее всего, бросили предыдущие владельцы. Тогда пёс, получивший кличку Кругетс, весил около центнера и из-за ожирения практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Собаку поместили в госпиталь и прописали диету, в результате которой алабаю за семь месяцев удалось сбросить половину своего веса.

Как передавало ИА Регнум 27 октября, в Перми умер кот Крошик, страдавший от ожирения. Ранее он жил в одной из больниц города, где его раскормили до 17 кг. В приюте он смог сбросить 3 кг, но начал задыхаться. Во время УЗИ у него выявили проблемы с печенью и другими внутренними органами.