Москва, 1 ноября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Центральный банк РФ видит перегрев на рынке корпоративного кредитования, существенная часть отраслей оказалась не очень чувствительной к изменениям ключевой ставки. Об этом 1 ноября заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она отметила, что сегмент розничного кредитования отреагировал на ужесточение денежно-кредитной политики — ежемесячные темпы снизились почти в два раза.

При этом, по её словам, корпоративное кредитование продолжает расти годовым темпом, превышающим 20%.

«Существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке. Поэтому кредитный перегрев однозначно имеет место», — приводит слова Даниловой ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Регулятор объявил, что ставку подняли на два процентных пункта, поскольку уровень инфляции существенно выше прогнозного.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и намерен принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране.

31 октября Набиуллина заявила, что ЦБ вынужденно перешёл к жёсткой денежно-кредитной политике. По её словам, это стало новой ситуацией для российской экономики.

Глава ЦБ также отметила, что жёсткая денежно-кредитная политика — это не прихоть, а неизбежная реакция на сложившуюся ситуацию в экономике. Период такой политики в будущем окупится, добавила она.