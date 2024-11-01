Донецк, 1 ноября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Благодаря народной программе партии и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» по всей России были обновлены 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств. Врио секретаря генсовета Владимир Якушев заявил, что средства на реализацию данной программы на ближайшие три года уже предусмотрены в бюджете.

ER.ru Донецкая НР. Подведение итогов реализации проекта «Комфортная городская среда»

Якушев сообщил, что на развитие комфортной городской среды будет выделено 180 миллиардов рублей. Он добавил, что на выделении средств на реализацию данного проекта настаивала «Единая Россия». По его словам, данная программа имеет мощный социальный эффект и преображает облик российских сёл и городов. Об этом пишет портал transsibinfo.com.

Врио секретаря генсовета также отметил, что проект по благоустройству общественных пространств реализуется «Единой Россией» с 2016 года и позже он перерос в федеральную программу. Якушев также рассказал, что в голосованиях по определению объекта благоустройства участвовали десятки миллионов россиян. Он подчеркнул важность данного голосования и добавил, что, когда решение по благоустройству конкретного объекта принимают чиновники, людям это может не нравиться, а когда местные жители сами выбирают место и участвуют в разработке проекта, получаются хорошие проектные решения.

ER.ru Донецкая НР. Подведение итогов реализации проекта «Комфортная городская среда»

Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома партии, рассказал об итогах программы на брифинге в «Московском комсомольце». По его словам, с 2021 года количество россиян, участвующих в голосовании по отбору объектов благоустройства, удвоилось. По информации сайта партии ER.RU, в 2021 году свои голоса отдали свыше 9 миллионов человек, а в 2024-м — более 17 миллионов.

Сидякин отметил, что вместе с Минстроем партия задействует в голосовании десятки тысяч волонтеров. Каждый год обновляется около девяти тысяч объектов. «Единая Россия» также контролирует проведение работ. За каждым объектом закреплен муниципальный депутат от партии, который проверяет, начал ли работы подрядчик, учитывается ли дизайн, предложенный жителями, и насколько качественно проведены работы. По его словам, в каждом пятом случае обнаруживаются недостатки, которые подрядчики затем устраняют.

ER.ru Донецкая НР. Подведение итогов реализации проекта «Комфортная городская среда»

Муниципалитеты Донецкой Народной Республики принимают активное участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году за объекты благоустройства проголосовали более 78 тысяч наших земляков. Об этом рассказала координатор партийного проекта «Городская среда» в ДНР Анна Кондрыкинская.

«Благодаря слаженной работе всех органов власти, а также непрекращающейся поддержке регионов-шефов в текущем году ДНР стала лауреатом Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации «Продвижение года в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас активно ведутся работы по реализации трёх проектов по благоустройству общественных пространств — в Снежном, Шахтёрске и Волновахе. Они победили в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году», — рассказала Кондрыкинская.

ER.ru Донецкая НР. Подведение итогов реализации проекта «Комфортная городская среда»

По её словам, в 2024 году пять городов республики стали победителями IX конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это Докучаевск, Енакиево, Торез, Харцызск, Ясиноватая.

Кроме того, активно ведутся работы по благоустройству территории сквера «Строитель», расположенного в Калининском районе столицы ДНР. Этот объект также победил в голосовании.

ER.ru Донецкая НР. Подведение итогов реализации проекта «Комфортная городская среда»

«Работы по комплексному благоустройству всей территории сквера проводятся впервые за весь период его существования. Здесь выполнено устройство пешеходных дорожек, подготовлено шесть площадок для установки двенадцати детских игровых комплексов и семь площадок — для обустройства спортивных зон. Есть и две зоны для тихого отдыха дончан и гостей столицы ДНР», — рассказал секретарь донецкого местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Кулемзин.

Он добавил, что весной текущего года на центральной аллее сквера были высажены розы — символ Донецка как города миллиона роз.