* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 1 ноября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Украинский националист Дмитрий Корчинский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что умирать в бою — «прекрасно» и что действующие на Украине территориальные центры комплектования (военкоматы) якобы помогают людям это понять, сообщило 1 ноября украинское издание informator. ua.

Иван Шилов ИА Регнум

«Смерть в бою за отечество — это высокосмысловая смерть, это прекрасно», — заявил Корчинский.

По его мнению, нет ничего хуже, чем умереть на полу в коридоре больницы в глубокой старости.

«Эти люди сами этого никогда не осознают, и ТЦК помогает им это понять», — заявил он.

Также украинский националист заявил, что те, кто не хочет вступать в ряды ВСУ, просто «цепляются за своё бессмысленное существование».

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября Корчинский, лидер националистической партии «Братство» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Киеву нужно брать пример с «прогрессивных стран мира» и призывать в армию с 14 лет. Ссылаясь на страны Центральной Африки, он высказал предложение понизить возраст мобилизации до 12 лет.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в октябре на совещании правительства выразил недовольство в связи с тем, что 1,5 млн граждан оказались «забронированы» от призыва на фронт. В результате на Украине приостановили бронь от мобилизации, сообщило издание «Экономическая правда».

Украинский министр экономики Юлия Свириденко 31 октября заявила, что на Украине многие получили бронь от мобилизации, но текущее число составляет менее 1 млн человек.

Генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос 1 ноября заявил, что на Украине из 100 мобилизованных лишь 10 человек готовы к боевым действиям. Он назвал провальной политику мобилизации, которую ведёт Зеленский.