Раменское, Московская область, 1 ноября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Власти подмосковного Раменского отменили угрозу атаки беспилотника, о которой предупредили граждан около получаса назад.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в Telegram-канале «Радар Раменское», созданном администрацией города, в 14:38 появилось сообщение о том, что к городу приближается дрон.

«Со стороны Калужской области движение 1 БПЛА», — говорится в сообщении.

В это же время Телеграм-канал SHOT сообщил, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введён план «Ковёр». воздушные гавани временно не принимали и не отправляли самолёты. Внуково продолжил работу штатно.

В 15:10 угроза атаки была снята. Подробности инцидента власти Раменского не привели.

20 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что летевший в сторону столицы БПЛА был уничтожен силами ПВО в Раменском городском округе. Никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.