Орел, 1 ноября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. На территории Орловской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом 1 ноября сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность!» — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области также призвал жителей при нахождении дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а при нахождении на улице — проследовать в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Как сообщало ИА Регнум, днём 20 октября в Орловской области также объявляли режим ракетной опасности. Через час с небольшим ракетная опасность в регионе была отменена.

В ночь на 24 октября в небе над Севастополем сработала система противовоздушной обороны, которая сбила ракету украинских формирований. Отмечалось, что это произошло на значительном отдалении от берега над акваторией Чёрного моря, гражданские объекты не пострадали.