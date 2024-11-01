Киев, 1 ноября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Экс-командующий объединёнными силами Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Содоль, известный тем, что встретил прорыв российской армии под Торецком в пьяном состоянии, не прошёл медицинскую комиссию и был уволен из ВСУ. Об этом 1 ноября сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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«Генерал Содоль уволился из Вооружённых сил Украины через военно-врачебную комиссию», — написала она в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, признанное в РФ террористом-экстремистом) потребовал привлечь Содоля к уголовной ответственности. В июне Содоль был снят с должности. Как утверждала Безуглая, у генерала есть серьёзные проблемы с алкоголем — якобы именно из-за них он пропустил наступление российских вооружённых сил.