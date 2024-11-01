Москва, 1 ноября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Глава Росмолодёжи Григорий Гуров 1 ноября на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным доложил о планах к 2030 году вовлечь в волонтёрскую деятельность 45% молодёжи.

Правительство России

«У нас есть амбициозная цель — 45% молодёжи к 2030 году, которая будет вовлечена в добровольчество», — отметил Гуров.

Он напомнил, что Росмолодёжь работает над реализацией нацпроекта «Молодёжь и дети». Цель — реализовать потенциал каждого человека, в том числе через взаимопомощь. Одной из форм работы Росмолодёжи является волонтёрство. Как отметил Гуров, ежегодно волонтёры вносят в ВВП страны порядка 1,5 трлн рублей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926634" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Михаил Мишустин встретился с главой Росмолодежи Григорием Гуровым

Со своей стороны Мишустин отметил, что российская молодёжь талантливая и целеустремленная. Она всегда склонна к добровольчеству.

«Это всё в сердцах наших детей. И точно абсолютно, если правильно, честно в первую очередь, с ними разговаривать, ставить соответствующие задачи, то вы сможете достичь тех задач, которые поставлены в том числе перед нами нашим руководителем государства», — заявил Мишустин.

Он назвал молодёжь будущим государства и призвал активнее вовлекать молодых россиян в решение всех поставленных перед страной вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, Гуров был назначен главой Росмолодёжи 14 сентября. С декабря 2022 года он являлся председателем правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Председателем правления «Движения первых» стал ветеран СВО и Герой России Артур Орлов.

Поздравляя их с начначением, вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что сделан важнейший шаг по обновлению кадровой политике страны. Как отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселёв, у Гурова большой опыт госслужбы и управления крупнейшим движением страны. Его назначение пойдёт на пользу и Росмолодёжи, и всей России.