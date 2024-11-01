Москва, 1 ноября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Новые легковые автомобили в России после повышения утилизационного сбора в течение октября подорожали на 2–5%. Об этом 1 ноября сообщила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Михаил Воскресенский/РИА Новости

По мнению экспертов РОАД, на рост цен, кроме повышения утильсбора, также повлияло ослабление рубля на валютном рынке. Автопроизводители повышают стоимость постепенно, до конца года ожидается подорожание машин ещё на 10%.

«Удорожание коснётся как импортных, так и отечественных брендов, что приведёт к снижению продаж как в четвёртом квартале, так и в 2025 году», — процитировала газета «Коммерсантъ» заявление РОАД.

Как передавало ИА Регнум, новые ставки утилизационного сбора на автомобили и прицепы в России начали действовать с 1 октября. На первом этапе платёж в среднем подняли на 75–85%. В дальнейшем его планируют повышать на 10–20% 1 января каждого последующего года.

Эксперт Александр Кривомаз сообщил, что жители России могут значительно сократить утильсбор при заказе автомобиля из-за рубежа, если оформят доставку на физическое лицо. Это позволит сократить платёж до 3400 рублей.