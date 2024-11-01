Москва, 1 ноября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют свыше 78% жителей России и более 75% россиян одобряют его работу на посту главы государства. Это следует из опубликованных 1 ноября результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Администрация Президента России

Уточняется, что исследование было проведено с 14 по 20 октября среди 1600 совершеннолетних россиян с помощью телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров, построенной на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных в РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Деятельность правительства РФ одобрили 49,4% участников опроса, а деятельность председателя правительства Михаила Мишутина — 52,1% респондентов. О своём доверии к премьер-министру заявили 60,1% опрошенных.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября из результатов опроса ВЦИОМ стало известно, что большинство россиян (82%) поддержали участие России в БРИКС. При этом около 87% участников опроса заявили о важности участия РФ в межгосударственном объединении.

Фонд «Общественное мнение» 18 октября опубликовал результаты опроса, большинство участников которого (78%) заявили о доверии президенту РФ. Ещё 79% респондентов на тот момент позитивно оценили его работу на посту главы государства.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в середине июля заявил, что президент РФ работает без оглядки на какие-либо рейтинги. Он подчеркнул, что в этом вопросе всё осталось без изменений.