Чебоксары, 1 ноября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Власти Чувашии удвоили размер выплаты за заключение контракта для участия в специальной военной операции. Об этом 1 ноября сообщил глава региона Олег Николаев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В Чувашии вдвое увеличиваем региональную единовременную выплату участникам специальной военной операции — с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей», — написал он в Telegram-канале.

Николаев отметил, что с учётом выплаты от Минобороны и помощи предприятий республики каждый подписавший контракт получит 1,5 млн рублей.

Глава республики подчеркнул, что сохраняются все меры поддержи семей военнослужащих, забота о них является главным приоритетом.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября власти Оренбургской области приняли решение в 2,5 раза увеличить размер единовременной выплаты за подписание контракта с Минобороны — с 400 тыс. до 1 млн рублей. С учётом федеральной выплаты и военного довольствия в начале службы общая сумма составит 1,6 млн рублей.

31 июля президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников СВО, подписавших контракт с Минобороны. Право на выплату получили россияне и иностранцы, которые с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключат контракт сроком на один год и более для участия в спецоперации.