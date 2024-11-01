Лондон, 1 ноября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Британский словарь английского языка Collins выбрал словом 2024 года прилагательное «brat», которое недавно приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения.

Klaus Ohlenschläger/picture alliance/ТАСС

«Слово «brat», новое определение которого было дано в 2024 году как «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением», было названо словом года 2024 по версии Collins», — говорится в сообщении на сайте издательства.

Отмечается, что слово «brat» стало одним из наиболее обсуждаемых в текущем году после выхода одноимённого альбома британской певицы Charli XCX. После этого прилагательное превратилось из названия музыкального альбома в «культурный феномен» и образ жизни, который вдохновлён рейв-культурой и характеризуется отсутствием серьёзности, непостоянностью и неряшливостью, добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября 2023 года Кембриджский словарь английского языка назвал словом года глагол «галлюцинировать». Отмечалось, что слово приобрело новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ) и теперь определяется как как произведение ИИ «ложной информации».

Британский словарь английского языка Collins 1 ноября 2023 года назвал словом года «AI» (ИИ, искусственный интеллект). Отмечалось, что оно означает моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ, отражая глубину стоящих перед человечеством проблем.