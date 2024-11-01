Москва, 1 ноября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к рассмотрению вопроса о возврате России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом 1 ноября сообщил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

(сс) Gary Todd. wikimedia.org

«Несмотря на войну, Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются», — рассказал глава ИППО «РИА Новости».

Степашин подчеркнул, что нет никаких юридических оснований, чтобы не признать подворье собственностью Российской Федерации.

Александровское подворье — это комплекс зданий конца XIX, возведённых возле Храма Гроба Господня. Россия приобрела участок, на котором расположено подворье, в 1859 году. Спор за право собственности начался после Октябрьской революции в России в 1917 году.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2020 года окружной суд в Иерусалиме издал временный указ о запрете передавать России права владения на Александровское подворье. Запрет действует до окончательного решения по этому вопросу.

В апреле 2022 года израильская газета Haaretz сообщила, что президент РФ Владимир Путин направил тогдашнему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету письмо с просьбой вернуть в собственность России церковь Александра Невского, расположенную на Александровском подворье. Правительство еврейского государства не прокомментировало эту информацию.