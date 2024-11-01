Москва, 1 ноября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В Еврейском музее и центре толерантности в Москве открылась выставка «Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889–1924» — первая монографическая экспозиция, посвященная выдающейся художнице русского авангарда. Выставка подготовлена совместно с Государственной Третьяковской галереей и культурным проектом «Энциклопедия русского авангарда», а поддержала её открытие компания «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве открылась выставка художницы Любови Поповой

В семи залах выставочного пространства представлены более 280 произведений художницы, а также ее учителей и современников, среди которых Казимир Малевич, Пабло Пикассо, Андре Дерен и др. Глубже погрузиться в биографию художницы можно в отдельных залах, где будут впервые показаны фотографии и другие документы, связанные с её жизнью. Отдельный зал посвящен работе художницы в текстильном дизайне. Кроме того, на выставке будут представлены эскизы художницы к театральным постановкам.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве открылась выставка художницы Любови Поповой

В подготовке выставочного проекта принял участие 21 музей — Государственный Эрмитаж, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственный Русский музей, Государственный исторический музей и др. Также в экспозиции представлены произведения из частных собраний и фондов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве открылась выставка художницы Любови Поповой

Выставка продлится до 27 февраля 2025 года и завершится международной научной конференцией, посвященной Любови Поповой и ее современникам.