Москва, 1 ноября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Корпорация Google продолжает игнорировать законные требования российских судов, и на данный момент сумма штрафов исчисляется в ундециллионах, но и это не предел, рассказал адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов в разговоре с ИА Регнум. Однако в случае, если американская компания будет участвовать в судебном процессе, количество нулей в итоговой задолженности может быть уменьшено, считает эксперт.

TASS/Andrej Sokolow/dpa

Сумма требований 17 российских телеканалов к американской корпорации Google достигла двух ундециллионов рублей (₽2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000). В ходе судебного заседания, которое прошло в понедельник, 28 октября, судья отметил, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей».

Баранов рассказал, что сумма искового обращения складывается из требований конкретных организаций, которые считают, что их права нарушены, и из очень больших штрафных санкций. Именно штрафные санкции способствуют увеличению этой суммы в кратном размере, подчеркнул специалист.

«Не уверен, что сейчас есть реальные рычаги для взыскания денег, учитывая, что «Google» так и не оформил юридическое лицо на территории Российской Федерации. Но в случае неисполнения компанией решения суда, сумма штрафа может индексироваться. А вот до каких размеров она дойдёт, остаётся только предполагать», — поделился мнением эксперт.

Со слов адвоката, если корпорация примет решение участвовать в судебном процессе, то сумма задолженностей может быть обжалована каким-либо образом. Штрафные санкции в чистом виде обжаловать будет нельзя, но если компания захочет исполнить данное судебное решение и оплатить штрафы, которые были начислены, то теоретически возможность уменьшения суммы могла бы присутствовать, считает Баранов.

«Но если юридическое лицо корпорации присутствовало бы на территории Российской Федерации, то можно было бы говорить о злостном неисполнении решения суда. В таком случае все законные силы, которые есть у законной власти, применяются для того, чтобы взыскать денежные средства, тем более при наличии хоть какой-то финансовой возможности у компании. Потенциально можно было бы даже уголовную составляющую просмотреть в этом деле», — резюмировал специалист.

ИА Регнум передавало, что 4 октября суд в Москве обязал компанию Google разблокировать 27 YouTube-ресурсов международного телеканала RT. В мае 2022 годасуд зарегистрировал иск RT и наложил арест на имущество ООО «Гугл» на общую сумму 500 млн рублей. И тогда же сообщалось, что в случае неисполнения судебного решения компания будет выплачивать неустойку в размере 100 тыс. рублей ежедневно до момента фактического исполнения решения суда. Кроме того, каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое.

Ранее сообщалось, что по решению российских судов Google неоднократно штрафовали за систематическое неудаление запрещённой к распространению в России информации и заведомо ложных данных о специальной военной операции. Так, в конце сентября Таганский районный суд Москвы признал американскую корпорацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ») и вынес штраф в размере 3,5 миллиона рублей.