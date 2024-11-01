Москва, 1 ноября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Украинская армия за неделю потеряла 17 тыс. военных в зоне спецоперации, сообщил 1 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

В зоне ответственности Южной группировки российских войск ВСУ потеряли за неделю 5390 военных, два танка, в том числе Leopard немецкого производства, два бронетранспортёра М113 американского производства, восемь других боевых бронемашин.

В боях с группировкой ВС РФ «Центр» потери украинской армии составили 3840 военных, 20 боевых бронемашин, включая два БТР Viking шведского производства, 33 орудия полевой артиллерии. Российские военные отразили за неделю 72 контратаки противника.

В боях с группировкой российских войск «Запад» ВСУ за надалю потеряли 3620 военных, шесть БТР М113 и 16 других боевых брониемашин, 26 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 производства стран НАТО.

В зоне ответственности группировки российских войск «Север» ВСУ потеряли за неделю 2810 военных, три танка, восемь боевых машин пехоты, включая CV-90 шведского производства, БТР Stryker американского производства и 59 других боевых бронемашин.

В боях с группировкой российских войск «Восток» потери украинской армии составили 840 бойцов, три танка, восемь боевых бронемашин, в том числе БТР М113, 13 орудий полевой артиллерии, из них 10 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО.

В зоне ответственности группировки российских войск ВС РФ «Днепр» потери ВСУ за неделю составили 500 военных, 11 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожено шесть полевых складов с боеприпасами.

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