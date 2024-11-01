Москва, 1 ноября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Некоторые российские пользователи в пятницу, 1 ноября, пожаловались на сбои в работе сервиса распространения компьютерных игр Steam.

TASS/Photo by VCG/VCG

По данным портала Downdetector, больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Москвы, Свердловской и Мурманской областей. Большинство пользователей (71%) отметили сбои в работе самого сайта, 14% заявили о проблемах с функционированием мобильного приложения. Также сообщается об общем сбое и неполадках в работе магазина сервиса.

10 октября Роскомнадзор сообщил, что не планирует ограничивать работу Steam в России. 24 августа домен Steam Community был внесён в Единый реестр запрещённой информации уже в третий раз. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что Роскомнадзор ограничил доступ только к одной странице, а не ко всей площадке.

21 октября в Роскомнадзоре заявили, что работа стримингового сервиса Twitch в России ограничиваться не будет.