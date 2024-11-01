США, 1 ноября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин в ходе драки с защитником «Нэшвилл Предаторз» Жереми Лозоном разбил ему лоб и отправил в нокдаун. Эпизод произошёл в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

George Walker IV/AP/TASS

Драка произошла на 45-й минуте матча. Подколзин сначала выдержал натиск соперника, а затем двумя ударами уложил его на лёд. Оба игрока получили по пять минут штрафа.

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Эдмонтона». Подколзин отметился результативной передачей.

Как передавало ИА Регнум, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс». Он забросил две шайбы менее чем за две минуты и был признан первой звездой матча. Его отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ сократилось до 37 шайб.