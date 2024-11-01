Москва, 1 ноября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. На севере Москвы благоустроили часть территории Российского биотехнологического университета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, пользоваться благоустроенной территорией вуза смогут и местные жители.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы В Москве благоустроена часть территории университета «Росбиотех»

«В этом году проводим благоустройство территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения, — заявил Пётр Бирюков. — В настоящее время полностью завершены работы в одной из трех функциональных зон, расположенной между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом, предназначенной не только для резидентов кампуса, но и местных жителей».

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что на территории университета «Росбиотех» создаются три полноценные функциональные зоны. Авторы проекта намерены сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а горожане — посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать.

На благоустроенной территории обустроили тротуары, установили светильники торшерного типа, провели озеленение.

«Для более функционального использования пространства организовали универсальную площадку, которая объединяет поле для нескольких видов спорта: баскетбола, волейбола и мини-футбола. Рядом разместили небольшую трибуну», — рассказал Пётр Бирюков. Кроме того, рядом выделена зона для игры в пинг-понг, установлен многофункциональный спортивный воркаут-комплекс и отведена площадка для панна-футбола.