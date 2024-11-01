Москва, 1 ноября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Головко» проекта 22 350 вышел в первый дальний поход. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Лев Федосеев/ТАСС

Отмечается, что ранее отряд кораблей Северного флота отправился в дальний поход с рейд города Североморска, взяв курс на Атлантический океан через назначенные районы Баренцева моря.

«В составе отряда — носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности фрегат «Адмирал Головко» и средний морской танкер «Вязьма». Для фрегата, принятого в боевой состав Военно-морского флота России в декабре прошлого года, это первый дальний поход», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течение следующих нескольких месяцев отряд кораблей и судов будет заниматься выполнением задач дальнего похода в различных районах Мирового океана. Основными задачами похода являются демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия России в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября американский журнал The National Interest (NI) назвал малый ракетный корабль «Ржев» Военно-морского флота России настоящим «зверем с ракетами». Авторы отметили, что при компактных размерах (длина 67 метров и водоизмещение 870 тонн) корабль оснащён противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», а также автоматической пушкой калибра 76,2 мм.

В июне отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что средства противовоздушной обороны западных стран не способны защитить их от российских гиперзвуковых ракет «Циркон».

Гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении армии США. При этом Россия, являющаяся лидером в разработках этого вида оружия, за последние годы создала множество образцов таких ракет, включая «Кинжал» воздушного базирования и «Циркон» морского базирования.